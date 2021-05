I don't know their exact E3 schedule, but I'm guessing based on knowledge of what games they have in development, how far in they are, and their target release dates. So take it with a grain of salt.



I believe we're getting two major SE reveals this June: A PS5 exclusive FF title, and a cross-gen Eidos title.

, un membre deayant déjà leaké des annonces SE par le passé, vient de poster quelques commentaires sur le forum :En clair, il ne connaît pas avec exactitude leur planning d'annonces, mais connaît les jeux actuellement en développement chez l'éditeur, à quel stade ils en sont et leur date de sortie à la grosse maille.En plus des updates sur les titres précédemment annoncés commeet(confirmés dans un autre de ses commentaires une page avant), il faudrait s'attendre selon lui à un nouveau(la console du concret), et à une annonce d'un jeucross-gen.Une belle annonce pour le constructeur qui ne ménage pas ses efforts pour contenter sa fanbase en termes d'exclues.