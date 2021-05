Vous me connaissez, je suis pas un fan de JC et de sa chaîne YT, mais aujourd'hui je partage avec plaisir sa vidéo qui nous permet d'avoir une belle interview du créateur de FF, Hironobu Sakaguchi.Je vous invite à la regarder car il y a de belles infos ici et là (comme par exemple le fait que pour Sakaguchi, Fantasian est une suite spirituelle de FF6)Il y a en fond une musique d'un certain FF qui devrait parler à bien des fansEdit: Vous aurez reconnu Florent Gorges à la traduction, merci à lui