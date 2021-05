Yo gamekyo, pour ceux qui ont joué à star War FO il vaut le détour ? Bon ça m'a un peu décourager d'avoir un hero pas assez charismatique à mon goût. Niveau gameplay et scénar ça vaut quoi ? Pas trop ennuyeux ni lassant ? Apparemment le jeu est très tomb raider like mais cela ne me dérange en aucun cas.



Petit article pour vous demander ce vous en avez pensé du jeu si vous le conseiller ou pas.