Bonjour,



Ce n'est pas la 1ere fois que je monte un pc mais là je seche.



J'ai acheté une CM x570 aorus elite et une cpu 3700X. Quand je branche l'alimentation, je vois une lumière blanche sous la carte mère qui s'allume et puis plus rien.

Je n'atteins même pas le bios. Rien ne semble fonctionner.



J'ai fait le test du trombone sur mon alimentation et l'alimentation fonctionne seul. Mais j'ai encore un doute sur l'alimentation.



Merci de vos questions et réponses.