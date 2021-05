25€ ça pique quand même pour cet "objet de collection" ... mais elle est classe, les couleurs etc ...Merci d'avoir niq** la boite avec l'étiquette ....(c'était déjà comme ça à la livraison).Pour ceux qui attendent de l'acheter, attendez les soldes, il y aura moyen de la trouver à moins de 20€ je pense.

Like

Who likes this ?

posted the 05/18/2021 at 01:58 PM by ioop