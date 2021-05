Le combat sera long, les menaces seront multiples. Tenez bon, pour le bien de tous et de GK.

Suite à vos retours, merci à tous, je souhaite préciser l’action FLPC (Fuck Les Pubs Cacher).Les choses on pu sembler un peu abrupte etJe souhaite- Tout topics ayant un lien affilié non signaler dans l’article.- Tout topics ayant un lien ou une intégration pour la chaine Youtube ou Twitch de l’auteur non signaler par une balise dans le titre.- Tout topics avec des vidéos Twitch ou youtube qui se lance automatiquement dans la bannière ou l’article.- Tout topics ayant un lien vers un site externe dont l’auteur à des intérêts non signaler dans le titre ou l’article.Concernant le message, comme me la fait remonter un utilisateur,- « Le comité anti-pubs cacher de Gamekyo vous prévient de la présence de liens sponsorisés.Cordialement.- « Le comité anti-pubs cacher de Gamekyo vous prévient de la présence d'une publicité pour la chaine Youtube de l'auteur.Cordialement.- « Le comité anti-pubs cacher de Gamekyo vous prévienstde la présence d'une publicité pour la chaine Youtube de l'auteur.Cordialement.- « Le comité anti-pubs cacher de Gamekyo vous prévient de la présence d’un lien vers un un site externe ayant un lien avec l’auteur.Cordialement.- « Le comité anti-pubs cacher de Gamekyo vous prévient que NOM DE L’AUTEUR pratique la censure du comité anti-pub sur ses posts. »Je ne dis pas que les effets du comité sont déjà mesurable ou qu’ils le seront.Cependant, hierAujourd’hui la défilante a réellement été bien plusJe tiens à m'excuser une nouvelle fois auprès de @leblogdeshacka pour l'erreur de @stefanvita (ca n'es pas moi).FLPCFLDMessage du comité anti pub,Cordialement.