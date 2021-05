Suleyman : Parle-moi des Wisigoth d'Espagne,

Musa : Ils sont tels des seigneurs qui vivent dans le luxe et l'aisance mais ils n'en restent pas moins des chevaliers qui ne masquent pas leur visage à l'ennemi,

Suleyman : Parle-moi des Francs,

Musa : Tu as là un ennemi qui possède le nombre, les armes, la fermeté, la force et le courage tout à la fois, répondit alors Musa, qui semble avoir considéré les Francs comme la nation la plus solide qu'il ait eu à affronter.

Charlemagne naît en 748. Le fils de Berthe et de l’ambitieux Pépin le Bref, qui a chassé les Mérovingiens du trône franc, entre très tôt en rivalité avec son cadet Carloman. À la mort de leur père, les deux frères héritent chacun d’une moitié du royaume, mais leur alliance se fissure bien vite. Le décès de Carloman, à l’âge de 20 ans, permet à Charlemagne de tourner ses ambitions vers l’Italie, où il recherche l’appui du pape contre le roi lombard Didier. Cependant, c’est au nord que le roi franc porte d’abord le fer, en attaquant les Saxons.



Dès les années 830, le lettré Eginhard entreprend de rédiger La vie de Charlemagne pour relater "l’histoire privée, la vie publique mais aussi les hauts faits de notre excellent et illustre roi Charles", mort en 814. S’appuyant sur cette source incontournable ainsi que sur les découvertes archéologiques et les explications de spécialistes de la période carolingienne, le documentaire retrace par des reconstitutions historiques précises les pérégrinations du plus célèbre des seigneurs médiévaux, héraut proclamé de la chrétienté et fondateur d’un empire qui s’étendait des Pyrénées au Danube et de la botte italienne à la mer du Nord.

La guerre contre les païens saxons permet à Charlemagne de se poser en défenseur de la chrétienté, mais il ne vient pas à bout de leur résistance. En 774, au terme de l’éprouvant siège de Pavie, le roi franc conquiert la Lombardie avec la bénédiction du pape. Puis le nouveau roi des Francs et des Lombards se rend en Espagne à la demande de l’émir de Saragosse, où il subit sa première défaite militaire. En repassant les Pyrénées, son arrière-garde est décimée par les Vascons lors de la bataille de Roncevaux, que la Chanson de Roland a fait entrer dans la légende.

En 785, au terme de treize années de guerre, Charlemagne se résout à négocier avec les Saxons, n’ayant pu les vaincre par le fer. Le roi Widukind se fait baptiser en signe d’allégeance. Confirmant son rôle de protecteur de la chrétienté face à un souverain pontife contesté et affaibli, il se fait couronner empereur le jour de Noël 800 et conforte sa position de souverain le plus puissant d’Occident. Il consacre les dernières années de son règne à des réformes intérieures, en premier lieu culturelles : développement d’Aix-la-Chapelle, réforme carolingienne de l’écriture, constitution d’une cour de lettrés. L’empereur s’éteint en 814, laissant son biographe Éginhard le faire entrer dans la légende.

Lors d'une discussion, le calife Suleyman posa des question à Musa ibn Nusayr (gouverneur de la province d'ifriqiya) sur ce qu'il pense des peuples qu'il a combattus (Romains et Berbères entre autre) et aborde le sujet des Wisigoth et des Francs :