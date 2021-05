SEGA vient de publier son dernier rapport financier de l'année fiscale 2021, quelques plaques très intéressantes au cours de la présentation ont révélé une ouverture prochaine de l'éditeur japonais sur de nouvelles stratégies de développement des jeux, la ré-exploitation des titres dormants en passant soit par la case des remasters, reboots voire carrément des remakes, on trouve sur la listes les suspects habituels sans trop de surprises. En outre SEGA compte se lancer dans la création de nouvelles franchises AAA dont le potentiel de vente dépasse le 1 milliard de dollars, il semble très confiante d'un mystérieux FPS qui est dans les tuyaux de creative assembly depuis quelque temps déjà en le désignant comme un "SUPER GAME"

posted the 05/13/2021 at 09:55 PM by kyuta