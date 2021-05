Hello à tousJe sais qu'en ce moment il y a pas beaucoup de news, que certains ont tendance à s’ennuyer un peu mais je viens pousser un coup de gueule pour, je l'espère, le bien de Gamekyo.Marre de cliquer et de trouver un article sur lequel :- On a des liens sponsos amazon...- De la pub vers un autre site...- De la pub pour le youtube éclater de l'auteur...Pourquoi à chaque fois ouvrir un débat AVEC un lien pour sa chaine YT ou un liens sponso...C'est articles sont des facades pour une pub.Quel est votre ressentit sur ce tournant que prend GK ?Vous partager ce ressenti ou c'est que moi ?Je me souviens d'une époque ou ce genre d'article n'avais pas lieu... et c'était mieux ???Ca concerne peut d'"auteur" mais tout de même, ont en parlent ?Je sais que le site n'a pas trop de MAJ mais pourquoi pas mettre une police dans une autres couleurs ou un symbole pour indiquer un "article pub" ?FLPCFuck Les Pub Cacher !