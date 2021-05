Si comme moi, vous êtes passez à côté de du collector de DOOM Eternal, c'est sans doute le moment de craquer. En effet, le collector passe actuellement à 135€ au lieu de 225€.A l'intérieur nous retrouvons:-Le jeu-Un livre d'histoire-Un Steelbook-La bande originale digital de DOOM (2016) et DOOM Eternal-Une lithographie de 28 x 43 cm-Du contenu numérique exclusif-Un casque échelle 1:1 Amazon 135€

posted the 05/12/2021 at 10:12 PM by leblogdeshacka