DEVENEZ UN NEURO-ENQUÊTEUR : Vous incarnez Daniel Lazarski, un enquêteur d'élite du futur incarné par le regretté Rutger Hauer, icône cyberpunk.

DÉVOREZ LEURS RÊVES : Grâce à un appareil surnommé le Mange-rêve, vous piratez l'esprit des morts pour revivre leurs derniers instants et explorer leurs peurs et obsessions.

DÉCOUVREZ L'AMBIANCE DE 2084 : Pénétrez dans un monde ravagé par la guerre et une épidémie numérique, où la vie n'a que peu de valeur et où l'espoir se fait rare.

SYSTEM REDUX : Les Observers vétérans pourront plonger plus profondément dans cette réalité dystopique grâce à trois nouvelles affaires à résoudre.

Langues : Voix et textes en français

Le jeu Observer: System Redux Day One Edition est maintenant disponible en préco sur PS5 et One