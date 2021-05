pour Stadia ...j'ai déjà expliqué mon choix sur un autre article, je reposte mon message :"Mon premier achat et surement le seul, les autres jeux c'est gratos"Pourquoi ce choix :Car je suis (j'étais en fait) à l'étranger et bientôt 3mois sans JV ... ça commence à faire long, je ne joue pas sur mobileMon PC n'est pas fait pour le gaming, donc pas énormément de choix pour moi sur le PCJ'avais une très bonne connexion à la fin de mon séjour, à savoir 150 / 200 mega en wifiDonc ça sera bien pour jouer sur mon laptop bidon.De plus, j'aurai le pack premiere edition offert avec le jeu à mon retour en france, à savoir la manette stadia et le Google Chromecast Ultra.et j'ai récupéré 3 mois d'abonnements gratos également (même 6mois mais je n'ai pas réussi à cumuler, dommage ...)Et pour terminer, en rentrant en france, ça me sera utile également pour la chambre à l'étage, je n'ai aucune console sur cette tv, donc le chromecast me sera utile quand je veux faire une petite partie avant de dormir ...Donc vu les circonstances, même si Stadia venait à disparaitre ... pas très grave, je paye juste plein pot le premier jeux, je profite de 3mois gratos et les jeux gratuits !!Apparemment, on trouve assez souvent des mois gratuits durant l'année (faut juste suivre les bon deals)Après, bien entendu, si j'étais en france à la sortie, non merci pour Stadia !Ah j'ai oublié, raison de plus, ici (en inde) il y a confinement (j'ai été confiné la dernière semaine uniquement du voyage sachant qu'on pouvait sortir pour faire ses courses).Et au pire des cas, je revends le chromecast avec la manette à l'avenir ^^En tout cas , ça tourne parfaitement bien avec ce chromecast et ma fibre ^^ c'est parfait, c'est fluide.Ah et puis, pleins d'autres colis reçu : It takes two ps4, carte sim car changement d'opérateur, un truc pour mon drone et aussi 2 casques à 93 centimes l'unité, un truc de fou, ok c'est de la merde mais franchement, pour 93 centimes, ça dépanne, j'ai testé et c'est bien pour ce prix : https://www.dealabs.com/bons-plans/nouveaux-clients-casque-micro-gaming-filaire-pour-pcps4xbox-avec-led-coloris-au-choix-2141214?page=6#thread-comments ^^ mais surtout j'ai reçu ma Samsung Galaxy Watch ^^ ça va changer de ma mi band ^^pas encore testé, juste chargée ...voici une très courte vidéo concernant RE8 sur stadia : https://photos.app.goo.gl/1S8r575PVzsqV7S27 Quelques photos (au niveau des contrastes, c'est pas top, trop claire ou trop sombre, ça vient de mon téléphone, j'ai mal pris les photos