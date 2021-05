Sega vient de confirmer à famitsu via son vice président Shuji Utsumi que Yakuza 7 est la meilleure entrée de la série, les ventes locales et mondiales ont dépassés tous les autres opus et que désormais leur stratégie s'articulerait autour des jeux Yakuza, Judgement et ceux d'atlus dont les sorties seront toutes mondiales avec des versions PC concomitantes, l'énorme succès de Persona 4 Golden et Persona 5S ainsi que Catherine sur PC n'y est pas pour rien puisque SEGA a promis une expansion considérable des activités d'Atlus dans l'ouest notamment sur PC.