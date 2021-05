Notre estimation pour une traversée de Biomutant en le « rushant » est de 12-15 heures. Cela signifie se concentrer sur l'histoire principale, passer les dialogues, ne pas explorer et ignorer les quêtes annexes. De l'autre côté, nous avons un membre de l'équipe qui joue à Biomutant comme il le fait sur les autres jeux. Il ne l'a pas encore fini, mais en est déjà à 65 heures. Donc ça dépend surtout du type de joueurs que vous êtes.

posted the 05/09/2021 at 02:15 PM by negan