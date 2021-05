il parait qu'Apple travaille d’arrache pied sur une nouvelle console, selon les dernières rumeurs le design de la console serait dans la lignée de la nintendo Switch, un SoC signé maison avec support du Ray tracing, un écran assez large et une console généralement épaisse si on la compare aux autres produits de la marque avec un système de refroidissement actif, côté développeurs, Ubisoft est déjà dans le wagon, reste à savoir quel avenir pour cette hypothétique console face à l'hégémonie mondiale de la switch.

posted the 05/09/2021 at 10:31 AM by kyuta