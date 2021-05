En 720, le califat Omeyyade achève sa conquête de la péninsule ibérique. Dès cet instant, les musulmans se rendent maitres de celle-ci, et cette domination restera incontestée jusqu'au début du premier millénaire. Les États chrétiens du nord de la péninsule vont pourtant parvenir à se consolider et gagner en puissance au fil du temps. Ce regain d'entrain de la part des catholiques, et le déclin de l'Andalousie musulmane, vont encourager ces derniers à engager une grande reconquête de la péninsule au cours des siècles suivants.

Je bouquine pas mal sur le sujet en ce moment en enchaînant bouquin sur bouquin (plus de 1000 pages lus) et la période médiévale de la péninsule ibérique me fascine toujours autant.Après l'histoire des conquêtes musulmanes et la période 711-1492, je fait beaucoup de recherches sur les royaumes chrétiens mais malheureusement c'est assez compliqué de trouver des bons livres à ce sujet.Ça me change de Al-Andalus car n'empêche, ça bouger pas mal au nord-ouest de la péninsule. Entre la bataille de Cova Donga, le personnage de Pélage, le royaume des Asturies avec les deux rois (Mauregat des Asturies et Alphonse le Chaste) nés d'une mère Maure (le choc pour moi), les royaumes de Castille, Leon et le comté de Barcelone, de El Cid.Et je parle pas du duc d'Aquitaine (Eudes), de Charles Martel, de l'expédition raté de Charlemagne ou du Fraxinet. Ta les yeux écarquillés en lisant tout ce pan de l'histoire.On comprend en lisant que la réalité sur le terrain est complètement différente, qu'il y a eu énormément d'échanges entre les royaumes chrétiens et musulmans. Un royaume chrétien pouvait demander de l'aide à un royaume musulman (et vice versa) pour combattre un royaume rival, les ambassades étaient courantes à cette époque etc.C'était Games of Thrones la-bas