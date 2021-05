Project Dragon (IO Interactive) est un jeu AAA majeur, un RPG connecté extrêmement ambitieux, une IP de fantasy médiévale, un jeu basé sur des serveurs connectés comme Destiny ou WoW. Le projet a été approuvé, c'est encore loin mais il pourrait (peu probable) y avoir une première bande-annonce CGI à l'E3 puisqu'il est maintenant public.



Typhoon est plus susceptible d'être montré/parlé/dévoilé cette année, il est plus avancé dans le développement et plus proche de la sortie que le projet Dragon. Jez pense que nous devrions/pourrions voir le jeu Typhoon révélé cette année à l'E3. Le projet Typhoon est un jeu multijoueur en monde ouvert.

Jez connaît deux autres jeux dont il n'a pas encore parlé/annoncé, sans compter le partenariat potentiel avec Kojima.

Forza Horizon 5 sera au Mexique (et d'autres lieu d'Amerique latine), il ne sait pas si c'est un jeu cross-gen ou non. Leur opinion est qu'il sera probablement/devrait être cross-gen, avec la pénurie de semi-conducteurs. Ne sait pas si elle sortira cette année.

Des sources de Jez Corden indique qu'une version Xbox One du nouveau FM est en cours de test actuellement.

Il ne sait pas si cette version verra le jour plus tard ou non.





Jez a entendu dire que l'intégration Xbox/Discord est quelque chose sur lequel ils travaillent depuis un certain temps.