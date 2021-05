Nous avons demandé au producteur de "RE : Village", Tsuyoshi Kanda, comment l'équipe détermine le degré d'effroi de ses jeux.



Instiller la peur chez le joueur n'est pas le seul objectif :

"Lorsque nous développons un nouveau jeu Resident Evil, notre but n'est pas toujours de le rendre plus effrayant que le titre précédent, mais de trouver un équilibre pour offrir aux joueurs une expérience effrayante mais amusante."



Pour Resident Evil 7 en 2017, ils savaient qu'ils devaient le rendre plus effrayant :

"Pour ce jeu, notre objectif premier était de revenir à nos racines et de nous pencher sur le 'Resident Evil' original pour évaluer pourquoi il a donné naissance au genre du survival horror. Nous nous sommes fortement inspirés du premier titre et avons voulu réimaginer ce niveau d'horreur avec la technologie moderne. Nous voulions placer les joueurs dans des espaces très étroits, comme si les murs du manoir Baker se refermaient sur eux."



L'horreur fonctionne différemment dans le nouvel épisode :

"Pour Resident Evil Village, nous avons adopté une approche totalement différente avec l'ouverture du village et le fait que les joueurs ne savent pas ce qui peut se cacher derrière les arbres."



En fait, ils en ont peut-être trop fait avec RE7 :

"Certains des commentaires que nous avons reçus au sujet de RE7 étaient qu'il était trop effrayant à jouer. D'un certain point de vue, c'est exactement ce que nous recherchions, donc c'est un énorme compliment pour nous. Mais en même temps, notre objectif est toujours de créer quelque chose dans lequel tout le monde peut se sentir à l'aise et jouer, donc nous avons relâché la courbe de tension dans RE Village par rapport à Resident Evil 7 : Biohazard, pour que les joueurs ne soient pas constamment dans la peur."



La conclusion : La grande leçon est que les joueurs ne doivent pas avoir peur tout le temps.



"Une chose à laquelle nous devons aussi toujours faire attention est la courbe de tension", a déclaré Kanda. "Nous constatons également que les gens s'immunisent contre la peur s'ils sont constamment confrontés à une situation ou un environnement tendu."

"Ces moments de réconfort servent de tampon pour s'assurer que les gens ne sont pas complètement désensibilisés à l'horreur. Les salles de sauvegarde que l'on voit souvent dans de nombreux jeux Resident Evil en sont un excellent exemple, où les joueurs peuvent respirer profondément et savoir qu'ils sont en sécurité."

