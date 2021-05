Ma précédente vidéo vous a plutôt plu, j'ai plus que triplé le nombre de vue par rapport à la vidéo précédente.Pour rappel, j'ai créé un album spécialement pour GK avec quelques photos du voyage : https://photos.app.goo.gl/exDgeYHWxJ9gZcmJ8Beaucoup de chose se sont passées pendant ces trois mois, reçu des beaux cadeaux et j'ai également ressenti pour la première fois de ma vie un tremblement de terre ^^ assez impressionnant (6,4 sur l'échelle de richter), quelques infos ici : https://www.youtube.com/watch?v=so_tz-ASMJE&ab_channel=DownToEarth Je suis actuellement à Delhi (à une heure en fait), confinement depuis 5jours pour ma part (même si on peut sortir pour acheter à manger) mais demain, je vais faire mon test PCR, retour en France semaine prochaine ^^ et confinement de 10jours à la maison à mon arrivée en France.Si vous voulez voir plus de photos de mes voyages :Insta : https://www.instagram.com/just_french_traveler/?hl=frFB : https://www.facebook.com/JustFrenchTraveler