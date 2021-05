Ca peut contenir quelques légers SPOILS sur les niveaux)Honnêtement très très bonne surprise personnellement,j'en attendais rien vu la nouvelle politique de Sony mais il faut dire que c'est assez couillu de sortir un Rogue comme première cartouche PS5 ahah.J'imagine que vu que seul 9% des gens ont fini l'acte 2 certains ont du se prendre une petite gifle derrière les oreillesEt que ça fait du bien de voir un jeu comme ça un peu sur le devant de la scène et pas un énième quadruple A random .Le gameplay est hyper bien calibré,ça bouge bien ,la dualsense enfin utilisée et c'est très "propre",les effets de lumières et particules très belles.La da est très cool aussi l'atmosphère qui se dégage du titre est très spéciale.Par contre quand je vois des gens dire que c'est au dessus ou même au niveau du remake de bluepoint faut peut être pas déconné ,ça joue pas dans la même cour(et c'est pas le même budget )Mais le gros point fort du jeu est sans doute tout ce qui touche à la partie sonore.Même si le thème principal revient en boucle il instaure une vraie ambiance dark.Mention spéciale au thème juste avant et pendant Hyperion absolument magnifique et qui fait évidemment penser à Interstellar (thème introuvable sur YouTube?!)En parlant d'interstellar,les influences sont assez nombreuses mais évidemment celui çi,Alien ou bien Abyss.du lourd donc et évidemment ça me parle beaucoup.Mention très spéciale au biome 6 qui m'a autant fait rêver que stresser,absolument hypnotisant pour celui comme moi qui a un petit problème avec ces endroits ..!Côté story ba c'est très cryptique (je kiff)les rares cutscenes sont réussis et certaines instaure vraiment un climat horrifique chelou! Ca claque j'adore les trucs bizzares.Gros point fort aussi les passages dans la maison ,je les ai trouvé très réussi et la aussi l'ambiance sonore au casque est au taquet.C'est certes court mais efficace et permet d'avoir les seules "pauses" dans tout ce bordel.Car va falloir être tout le temps aux aguets et jamais baissé la garde,le jeu n'est pas dur mais tu peux pas te permettre d'avoir des moments d'égarement.En fait ce jeu si tu y va pas comme un débile et que tu fait salle par salle que tu loot tout ,honnêtement le jeu va que très rarement te poser de gros problème.On a des soins dans chaque salles,même si la RNG peut être chiante il y a beaucoup de coffres donc tu peux vite tomber sur larme que tu préfères (certaines absolument cheater) la possibilité d'avoir jusqu'à 3 moyens de pas mourir(la statuette,la ressurection a 6 éther et moins courant le parasite qui te sauve d'un coup fatal)Pas mal donc et c'est sans compter sur toutes les reliques ou parasites dont la moitié sont vraiment OP et qui selon certains peuvent te permettre de vraiment rouler sur le jeu.Tour ça mis bout a bout honnêtement difficile de comprendre tout cet engouement autour de ce jeu classé hardcore selon certains youtubeurs (en carton)Après je dis pas que c'est facile loin de la, les 10 premières heures ont été assez rudes tout de même le temps de bien comprendre le système de jeu et connaître les salles au fur et à mesure,trouvé l'arme favorite,après j'ai vraiment rouler sur l'acte 2 sans mourir une fois en enchaînant les 3 derniers biomes ,concentration au max et stress permanent et c'est ce genre de moments que je recherche dans le JV!Mais le problème du jeu malheureusement c'est le gros gros manque de contenu et un endgame absent.Déjà 6 biomes c'est maigre ils auraient pu en ajouter 3 de plus ça aurait vraiment fait du bien à la durée de vie.Ensuite il manque un boss (pas compris le délire la..Et on a deux biomes quasi identiques.DUR.jai mis 22 heures pour finir le jeu une première fois et 10 de plus pour le refaire entièrement une 2eme.Une fois fini l'acte 3 et donc déjà retourné le jeu dans tous les sens ,pour les plus acharné qui voudrait se lancer sur le 100% de chaque monde et donc le platine,vous êtes pas au bout de vos peines.Vous allez devoir trouver chaque collectible de chaque biomes (journaux,xenoglyphes ect)Ca paraît très simple sur le papier sauf que vu que RNG bonjour.vois pourrez passer autant de temps à finir le jeu que trouvé ce putain de journal qui vous manques dans un niveau,faudra juste prier que le jeu est décidé de vous le donner sur votre run,et va falloir a chaque fois refaire salle par salle lol...Le non fun absolu vu que tu as déjà fait ça 150 fois.Pas de vrai défi,on peut pas se lancer dans la course au score entre amis,ça manque de vrai contenu une fois terminé c'est clairement dommage.Car malgré ce côté procedural des niveaux ça reste les mêmes salles avec les mêmes ennemis,on connaît tout les différents changements au fil du jeu et yen a pas tant que ça.Voilà,personnellement j'ai adoré le jeu et j'espère que il y aura une suite ou des DLC qui bute assez rapidement (biome,défi,armes )Ce jeu est un beau cadeau et un vent de fraîcheur au milieu de toutes ces suites qu'on a fait 20 fois où les jeux sony qui suive le même schéma depuis 15 ans.Fluide,propre,atmosphère géniale et sombre,ambiance sonore magnifique,belle utilisation de la dualsense,ce jeu mérite le coup d'œil mais aurait peut être trouvé sa place à un tarif de 45 euros pour ce petit manque de contenu mais j'imagine qu'il va être vite trouvable en occasion lol foncez il mérite l'achat si vous avez envie d'un peu de défi ou de voir autre chose.Bravo housemarque en tout cas après SSHD et Resogun ils ont su rester dans leurs univers et proposé le premier Rogue en grosse cartouche.