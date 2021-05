Bonsoir petite question aux habitués, je ne comprends pas le système d'installation des jeux sur series x !



J'ai récupéré min exemplaire de RE8, ayant une connexion catastrophique j'ai mis ma series x hors ligne et ai fait l'install depuis le cd. Au départ je me suis mis hors ligne car je sais que lorsqu'un parch est dispo la console installe alternativement depuis le disque et le réseau du coup avec ma connexion ça peut prendre 24h parfois !



Sauf que la malgré une installation hors ligne le jeu m'a obligé à me connecter pour se lancer, là ou le bas blaisse c'est qu'à ce moment il a détecté la maj et bim 30go de téléchargement donc au mieux je pourrais y jouer demain !



Donc vu que Microsoft est incapable de permettre une option que la switch elle même offre à savoir jouer à un jeu en l'état ce qui desactive seulement les fonctions réseau, j'en viens à ma question :



Quand on a une connexion pourrie: comment on fait pour installer seulement la version présente sur le disque et télécharger plus tard le patch en mode veille ?!!! Serieux ca casse les couilles d'acheter un jeu un bras et d'attendre 24h pour y jouer le temps qu'un putain de patch se dl.



Merci par avance