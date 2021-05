Pendant huit siècles, juifs, chrétiens et musulmans ont partagé une civilisation commune en Espagne médiévale. Al-Andalus, territoire ibérique ainsi désigné pendant sa domination musulmane du début du VIIIe à la fin du XVe siècle, est souvent considéré comme un paradis perdu, un lieu paisible du vivre ensemble entre les croyants des trois religions monothéistes. Si une cohabitation fut possible, elle n'empêcha toutefois pas nombre de persécutions, de décapitations et de conversions forcées. Cette société multiconfessionnelle reste toutefois unique dans l'histoire européenne et a donné naissance à une culture flamboyante. Historiens et spécialistes de l'art islamique analysent ce riche héritage culturel.

