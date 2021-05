Ryo Sakazaki et (mon petit) Robert Garcia seront bien présents dans KOF XV (qui en doutait?) et on apprend que c'est King qui complètera la team AOF.Ryo étant l'un de mes persos préférés depuis KOF 94, je dois bien admettre qu'il a une belle gueule dans KOF XV

Who likes this ?

posted the 05/06/2021 at 09:05 AM by xenofamicom