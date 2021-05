Passthrough GPU : kesako ?



Commençons par le commencement : qu'est-ce que le passthrough dans un contexte de virtualisation ? Il s'agit tout simplement d'associer un composant matériel à une machine virtuelle (VM) pour qu'elle l'utilise de manière dédiée.



C'est par exemple ce qu'utilise Blade pour son service de PC dans le cloud Shadow. Chaque serveur dispose de deux processeurs mais de trois ou quatre cartes graphiques, et autant de machines virtuelles auxquelles peuvent se connecter les clients. Certaines ressources y sont partagées entre plusieurs clients (CPU, mémoire, stockage), mais le GPU est dédié. Chacun peut donc l'utiliser à sa pleine puissance, comme si elle était dans un vrai PC.



Cette fonctionnalité est aussi utilisée à d'autres fin dans le domaine de la virtualisation, pour le stockage ou le réseau par exemple. On peut ainsi associer des HDD/SSD physiques à une machine virtuelle pour éviter de perdre en performances. C'est ce que propose QNAP depuis peu via son service QuTScloud.



Notez d'ailleurs que ses NAS peuvent intégrer des cartes graphiques et les utiliser en passthrough pour différents besoins via Virtualization Station, comme n'importe quel système Linux. C'était d'ailleurs un usage mis en avant dans la vidéo de présentation de ses derniers modèles desktop équipés de processeurs Ryzen (TS-x73A).

J'avais oublier d'en parler vu le peu d’intérêt au sujet de la virtualisation. Nvidia ne bloque plus désormais le PCI Passthrough pour les machines virtuelles.