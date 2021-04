Le Monopoly Retour vers le futur est maintenant en préco sur Zavvi pour moins de 36€Trente ans se sont écoulés depuis que Marty McFly est retourné pour la première fois à Hill Valley dans les années 1950. Voyagez dans ce jeu de société de Monopoly unique en visitant la ville à travers les âges - du Far West au futur alternatif généré par Biff Tannen. Commandez dès aujourd'hui votre exemplaire en édition limitée du meilleur jeu de société du monde !Le meilleur jeu de société familial au monde vous propose une nouvelle édition passionnante de MONOPOLY - Retour vers le futur. Voyagez dans le futur et revenez avec Marty McFly.Choisissez votre jeton préféré parmi : le chien Einstein, la DeLorean, le fidèle hoverboard de Marty, le chapeau de cow-boy de la 3e partie, l'horloge du palais de justice de Hill Valley et les baskets auto-attachantes de Nike, voyagez dans le futur et dans le passé et visitez votre époque et vos sites préférés et accumulez des fortunes, mais attention aux impôts, à la prison et à la faillite.Passez au Palace Saloon, à la forge de Doc ou à la tour de l'horloge - devrez-vous payer un loyer ou récolterez-vous les fruits de votre travail ?Investissez dans des maisons et des hôtels et négociez votre chemin vers le succès.Le jeu d'échange de biens immobiliers est amusant pour toute la famille.