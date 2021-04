Sans grande surprise, Chris rejoint Yashiro et Shermie.Le trailer nous permet de découvrir un nouveau stage (inspiré de celui de KOF '97) et une musique vraiment bien rythmée.Pour le reste, on reconnait aisément la palette de coups de Chris depuis KOF'98.Reste à savoir maintenant si il y aura des versions alternatives de ces persos comme dans les KOF 97, 98, et 2002(je pense que la question est vite répondue)