Bonjour a tous, comme vous le savez depuis hier les leak ( avéré depuis, le jeu est entrain de télécharger chez moi) Microsoft nous fait le plaisir d'accueillir sur Xbox la petite pépite qu'est Dragon Quest Builders 2, et de plus, day one dans le XGP!Question... Est-ce possible de jouer en cross play avec un joueur PC? Si il a un abonnement XGP lui aussi pour y jouer sur OC ont peux jouer ensemble du coup ? Ou pas?