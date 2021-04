PS4, PS5 PS Plus Jeux gratuits de mai 2021 (Prédictions):



Hadès (PS5, PS4)

Jugement (PS4)

Civilisation VI (PS4)

Selon le site PSU,voici les titres qui seront proposé en ce mois de Mai 2021pour les Membres PS+:Je suis assez étonné de voir Hadès offert alors que (de mémoire!) il n'a jamais été annoncé sur Playstation (ni sur XboX d'ailleurs?!).Si c'est vrai...bonne pioche pour l'un des GOTY 2020 (derrière: The Last of Us part II évidemment.).Alors ça vous botte ou pas cette sélection?Réponse officielle dans les jours qui viennent.