Qui se souvient de Mr Nutz ? Il fallait s'accrocher pour finir la version snes, mais quel jeu !Le créateur Philippe Dessoly annonçait une surprise il y a quelques jours... On s'attendait à avoir des nouvelles du remake, mais c'est en fait l'OST en CD et vinyleça reste une belle surprise, surtout que les musiques étaient mémorables, notamment le niveau de la forêt de nuit.et une pelucheLe tout chez wayo record à qui on doit aussi les OST de Little Big Adventure