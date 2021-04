Voilà je voulais grave me le prendre mais il est à 60€ partout ! Et sur steam aussi..



Le moins chère pour moi c'était soit amazon pour 49€ avec livraison pour mardi soit sur pc via un marché gris à 45€.



Mais pour moi nier se joue sur console et je voulais me faire les trophées aussi



J'ai alors pensé au ps store étranger et sur le store Turque il est à 39€ super intéressant comme store ! J'ai mis mon compte turque en principal et hop je peu jouer avec mon compte psn



Pour info j'ai galeré a payer via ma carte de banque, j'ai du passer via une appli bancaire via carte visa virtuel...



Compte psn brésilien il es a 38€ mais la j'ai'pas trouver comment payer par carte.



Vive le démat quand c'est intéressant !!