Bon j'ai quasiment tout vendu (les choses que tu possède finissent un jour par te posséder) donc en cette période de pénurie de cartes graphiques, il me reste une carte graphique Nvidia GTX 950 2 Go de RAM si ça intéresse quelqu'un.Je vend cette carte Nvidia GTX 950 neuve, jamais utilisé car je n'ai pas d'alimentation pour alimenter la carte avec un câble 6 pins donc vu que je joue plus, autant qu'elle sert à quelqu'un d'autre.

04/23/2021 at 09:32 AM by sussudio