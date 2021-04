Semaine du 12 au 18 avril 2021[NSW] Monster Hunter Rise (Capcom, 03/26/21) – 110,050 (1,884,113)[NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 16,536 (658,642)[NSW] Winning Post 9 2021 (Koei Tecmo, 04/15/21) – 11,839 (New)[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 11,141 (2,112,646)[PS4] Winning Post 9 2021 (Koei Tecmo, 04/15/21) – 10,698 (New)[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9,509 (3,783,621)[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 8,973 (2,510,422)[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 8,957 (1,901,357)[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 7,243 (6,735,163)[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 6,682 (4,242,726)Switch – 56,707 (15,735,989) + Switch Lite – 37,350 (3,674,751) = 94,057 (19,410,740)PlayStation 5 – 19,064 (534,073) + PlayStation 5 Digital Edition – 3,031 (104,548 ) = 22,095 (638,621)PlayStation 4 – 1,660 (7,779,737) + pro ?Xbox Series S – 405 (10,099) + Xbox Series X – 140 (31,185) = 545New 2DS LL (including 2DS) – 498 (1,161,996) + 3DS?1ere semaine -/ MHR: 1.302.1322e semaine - MHW: 223.274 /3e semaine - MHW: 125.527 /4e semaine - MHW: 85.322 /Total - MHW: 1.784.535 /

