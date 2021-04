Bonjour,Et bien il ne faut jamais dire jamais.J'avais débattu sur ce site il y a plus de 6 mois pour expliquer que non, jamais un constructeur ne pourrait payer un éditeur pour limiter les versions concurrentes...j'avais semble-t'il tort :-/C'est inquiétant pour l'avenir, et ça m'attriste surtout.On en arrive a payer des gens pour limiter leur travail afin de pas montrer que ça peut être mieux ailleurs..je dois être naïf et utopique.Ah que l'époque NINTENDO vs SEGA me manque.Des jeux innovants, finis, fun ou la seule guerre était de savoir chez quel pote on allait passer l'aprem pour jouer soit a la MD ou soit a la SNES :-/Bref, je vous invite a voir la video surtout en entier, car même si le début est interessant, ça ne parle que de la nouvelle mode de faire des exclues temporaire et un recap de ce qu'est le gamepass.Bonne video