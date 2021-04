Hello, c'est bientôt l'anniversaire de la fille d'un couple d'amis, 12 ans, et je vais leur faire un prêt longue durée de mon PC avec une 1050 et un i5 3ème génération dessus, je cherche les meilleurs jeux qui pourraient les amuser. Dans l'idéal je veux y mettre des jeux fun Coop, mais aussi un jeu d'aventure pour elle.



Pour le Coop, j'ai mis portal, Rayman Legends, overcooked, et j'installe une version émulée de Mario Kart



C'est un âge où j'ai commencé à bcp apprécier les histoires des jeux videos, du coup je cherche LE jeu qui lui fera plaisir. Comme le PC est pas tout jeune, je pense à Beyond Good and Evil, j'ai aussi installé Dolphin avec Xenoblade Chronicles, Secret of Mana 1&2 sur SNES, est ce que vous auriez des idées / recommandations ?



Elle a des gouts assez girly, les jeux que j'ai sur EPIC games sont plus matures pour la plupart. J'imagine que sur Gamecube, Wii, PS1 il y a des jeux accessibles, mais je manque un peu d'idées, vous pourriez m'aider ?