Les informations leakés chez Capcom n'ont pas encore dévoilés tout leur secret.Si on pouvait comprendre que Nintendo verse un gros chèque (16 millions selon le leak, mais montant qui à dû être revu après les fuites!) pour l'exclu console de MH Rise et repoussé la sortie PC d'un an... ben apparemment Sony aurait fait de même afin que la version PC de MH World sorte après les versions consoles (idem pour Iceborne).Le chèque de sony devait aussi désactivé le partage des saves et le cross-play de manière temporaire.Sony ne devait avoir aucune pression du côté de la version Xboxmais la version PC semble avoir inquiété le constructeur pour mettre des billets afin de repousser celle-ci. Le montant n'a pas été précisé par contre (pour le moment?)Quoi qu'il en soit, cette info est mois dommageable pour Sony aujourd'hui vu que la sortie de MHW remonte à 2018, contrairement à MH Rise sur Switch dont la version PC a été confirmé avant même la sortie du jeu et qui n'était pas censé être dévoilé.Bref, Capcom gagnant sur tout les fronts: des bons gros chèques et des bonnes ventes.