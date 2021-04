La semaine dernière, certains possesseurs de LEGO Super Mario ont remarqué qu'une mise à jour a été déployée et que maintenant, le plombier moustachu peut appeler son frère Luigi. Il n'en fallait pas plus pour penser à l'arrivée d'un nouveau pack, mais cette fois-ci dédié à Luigi.C'est le site LEGO The Brick Fan qui a remarqué sur Amazon China qu'un set de LEGO pour Luigi allait bientôt débarquer. Ce dernier aura donc le droit à une figurine interactive comme celle de Mario. La figurine disposera donc d'une connectivité Bluetooth et de petits écrans permettant à ses yeux et à sa bouche de s'animer.Le nouveau pack comprend d'autres figurines comme un Yoshi Rose. D'après la page d'Amazon Chine, ce pack serait prévu pour le 9 juillet.