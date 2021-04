Récemment, nous avons informé les joueurs que le PlayStation Store pour les appareils PS3 et PS Vita devait prendre fin cet été.



Après mûre réflexion, il est clair que nous avons pris la mauvaise décision. Je suis donc heureux de vous annoncer aujourd'hui que le PlayStation Store restera opérationnel pour les appareils PS3 et PS Vita. La fonctionnalité de commerce PSP sera retirée le 2 juillet 2021, comme prévu.



Lorsque nous avons pris la décision initiale de mettre fin à la prise en charge des achats pour les PS3 et PS Vita, nous avons tenu compte d'un certain nombre de facteurs, notamment des difficultés liées à la prise en charge du commerce pour les anciens appareils et de la possibilité de concentrer davantage nos ressources sur les appareils plus récents sur lesquels jouent la majorité de nos joueurs. Nous voyons maintenant que beaucoup d'entre vous sont incroyablement passionnés par la possibilité de continuer à acheter des jeux classiques sur PS3 et PS Vita dans un avenir prévisible, je suis donc heureux que nous ayons pu trouver une solution pour poursuivre les opérations.



Je suis heureux que nous puissions garder cette partie de notre histoire vivante pour que les joueurs puissent en profiter, tout en continuant à créer de nouveaux univers de jeu de pointe pour PS4, PS5 et la prochaine génération de VR.



Merci de partager vos commentaires avec nous - nous sommes toujours à l'écoute et apprécions le soutien de notre communauté PlayStation.



Bisous



Jim

