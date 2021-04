Je ne sais pas si l'info est passée sur le site donc au cas où, voici le casting vocal pour Resident Evil Village Japonais.Ethan Winters, sera doublé par Hidenobu KiuchiChris Redfield, sera doublé par Hiroki TouchiMia Winters, sera doublé par Akari HiguchiAlcina Dimitrescu sera doublé par Kikuko InoueThe Duke, sera doublé par ChafurinVous allez le faire dans quelle langue vous ?Le jeu est attendu pour le 7 Mai sur PS4|PS5, XBOX One|Series X|S et PC

posted the 04/18/2021 at 12:45 PM by leblogdeshacka