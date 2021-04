Source Resetera https://www.resetera.com/threads/npd-march-2021-monster-hunter-rise-2-outriders-3-crash-4-back-at-15-switch-1-hw-in-both-units-and-revenue-ps5-fastest-selling-console.411024/#post-62999544 En gros: Les ventes ont augmentés de 47% par rapport à l'année dernière grâce aux matérielles (hardware) notamment.La Switch est numéro 1 en unité vendue et en dollars pour le mois de mars 2021.Pour le 1er trimestre 2021, la Switch reste la console la plus vendue en unité, là ou la PS5 est numéro 1 en valeurs/dollars.La PS5 est la console la plus vendue (en unité et en dollars) de l'histoire aux usa sur les 5 premiers mois de vie d'une console.Classement software:Call Of Duty BOCW reprend la 1ère place. Il s'agit bien sûr du jeu le mieux vendu sur ce 1er trimestre 2021.Monster Hunter Rise est le 2ème meilleur lancement de la série aux USA après MH World (qui était sorti sur PS4/Xbox One)Mario Kart 8 devient le jeu de course (race) le plus vendu de l'histoire des usa. Il n'est pas précisé si il s'agit des ventes combinés avec MK8 (Wii U) ou si c'est uniquement les ventes de la version Switch. Aussi, on ne connait pas le jeu de course détenait ce record avant lui.