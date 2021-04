J'ai acheté le M4 CQB RIS BK Heat Full Métal Recoil System Crosse Pleine OD sur detente-airsoft.Photo de la réplique et les zones en questions : https://www.casimages.com/i/210416042549501003.jpg.html Je ne peux pas ouvrir le hop-up manuellement en tirant sur la poignée au dessu de la crosse.Et quand j'essaye d'ouvrir le clapet hop-up avec mon doigt, en tirant légèrement dessus, je vois la molette de réglage du hop-up mais celle-ci est bloquée.C'est une réplique de marque HEAT. Quelqu'un ici en possède une ? Ce n'est pas normal hein ?

posted the 04/16/2021 at 02:14 PM by heracles