Les voitures électriques vont-elles causer une pénurie mondiale d'eau?



La quantité d'eau nécessaire à la fabrication des batteries et des puces électroniques est abyssale.



La voiture électrique est-elle vraiment écologique? Selon une étude de l'Ademe citée par Le Parisien, la fabrication d'une voiture électrique émet en moyenne 50% de CO2 de plus qu'une voiture thermique, notamment en raison de l'extraction des métaux de la batterie (cobalt, graphite, manganèse, lithium, nickel…)



«Les véhicules électriques ou hybrides sont également plus lourds, avec toutes les conséquences qui en résultent: usure des pneus, de la route et émissions lors du freinage, tous proportionnels au poids», souligne Loïk Le Floch-Prigent dans Atlantico.



Mais ce n'est pas tout. Les véhicules électriques risquent également de provoquer une pénurie d'eau, avance Paul Buchwitz, du gestionnaire d'actifs allemand DWS.

La situation serait particulièrement critique à Taïwan, qui produit 70% des puces pour les voitures dans le monde. Taiwan Semiconductor manufacturing company (TSMC), le numéro un mondial de la fonderie de puces, consomme à lui seul 156.000 tonnes d'eau par jour. Le niveau de sécheresse dans le pays est tel que l'entreprise fait appel à des camions-citernes pour se faire livrer en eau, et que les tensions montent avec les agricuteurs locaux.

