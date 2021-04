Comme le leak le confirmait avant l'heure, les joueurs PS4, Xbox et Steam auront droit à Ghost'n Goblins Resurrection sur leur plateforme.L'ancêtre de Dark Souls sera désormais disponible pour tout le monde.Pas de date précise à ce jour, mais si on se fie au fuite, ça devrait sortir au mois de mai prochain.

posted the 04/16/2021 at 12:39 AM by xenofamicom