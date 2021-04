Shermie fera son retour (certainement en équipe avec Yashiro (déjà confirmé) et Chris) dans KOF XV.Un nouveau look plutôt intéressant qui montre bien que les nouveaux maitres d'SNK (une boîte financé par le roi d'Arabie Saoudite) ne vont pas intervenir dans l'apparence des persos féminins tant redouté par un certain public (après Mai Shiranui et Shermie, ils seront rassurés)Par contre, toujours pas de date ou de consoles annoncés à ce jour. Un jour, peut-être, on ne sait jamais