Pendant près d'un siècle, une dynastie de pharaons noirs originaires du royaume de Koush (actuel Soudan) a régné sur l'Égypte.



Ce royaume était considéré par les Égyptiens comme un territoire mineur, mais s'il en était ainsi, comment ces pharaons noirs ont-ils pu conquérir l'Égypte ?

«Mais en revenant à l'Égypte, le fait qu'elle rend à l'histoire offre bien des réflexions à la philosophie. Quel sujet de médiation, de voir la barbarie et l'ignorance actuelles des Coptes (métis issus des Grecs et des Egyptiens), issues de l'alliance du génie profond des Egyptiens et de l'esprit brillant des Grecs ; de penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave et l'objet de nos mépris, est celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. D'imaginer enfin que c'est au milieu des peuples qui se disent les plus amis de la liberté et de l'humanité que l'on a sanctionné le plus barbare des esclavages et mis en problème si les hommes noirs ont une intelligence de l'espèce des hommes blancs ! »

Ça me rappelle le livre "Voyage en Égypte" du comte Volney qui disait au sujet des égyptiens :Franchement je n'y croyais pas à ces histoires de Pharaons noir mais plus j'avance dans mes recherches, plus c'est crédible. Il est vrai que les stéréotypes véhiculés par la société du divertissement n'aident pas vraiment.