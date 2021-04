En 1929, le chef du gouvernement italien Benito Mussolini charge le général Rodolfo Graziani de résoudre le problème, en Libye, de la résistance armée des Bédouins, opposés à la colonisation de leur pays par l'Italie, et dont le chef spirituel est Omar al-Mokhtar. L'objectif de Graziani est la répression et surtout, la capture de Mokhtar, mais celui-ci mène une guérilla acharnée...Les autorités italiennes ont interdit le film en 1982, car selon les propos du président du conseil démocrate-chrétien, Giulio Andreotti, ce film serait "préjudiciable à l'honneur de l'armée". Par la suite, les députés de Démocratie prolétarienne ont demandé au Parlement de montrer le film à la Chambre des députés.Le film a finalement été diffusé à la télévision par la chaîne Sky Italia, le 11 juin 2009, lors de la visite officielle en Italie de Mouammar Kadhafi.L'historien de cinéma Stuart Galbraith IV écrit sur le film :« Un regard fascinant à l'intérieur d'une facette de la culture arabe profondément significatif encore pratiquement inconnu en dehors de l'Afrique du Nord et du monde arabe. Le Lion du Désert a un style Spartacus, David contre Goliath, un conte qui mérite plus de respect que ce qu'il a à ce jour. Il n'est pas un grand film, mais à la fin, il devient impérieux. »L'historienne britannique Alex von Tunzelmann écrit :« Omar al-Mokhtar a été adoptée comme une figure de proue par de nombreux mouvements politiques libyens, y compris à la fois Kadhafi lui-même et les rebelles qui actuellement le combattent. Le Lion du Désert est une demi-heure trop long, mais sa représentation du colonialisme italien et de la résistance libyenne est globalement exact. »Le critique de cinéma Vincent Canby écrit :« Spectaculaire... presque une interminable série de grandes scènes de bataille. »Clint Morris commente le film comme :« Une grande aventure épique qui va se présenter comme un point culminant dans la carrière de producteur de Moustapha Akkad. »L'historien britannique Denis Mack Smith a écrit dans la revue New Cinéma :« Jamais dans un film, l'horreur, mais aussi la noblesse de la guérilla n'ont été exprimées de façon si mémorable dans des scènes de bataille si impressionnant, jamais l'injustice du colonialisme dénoncée si vigoureusement. Ceux qui jugent ce film avec un critère de fiabilité historique ne peuvent qu'admirer l'ampleur de la recherche qui a supervisé la reconstitution. »