J'ai acheté cette très belle réplique, le : M4 CQB RIS BK HeatMais il me reste à acheter un chargeur à billes de meilleure qualité ainsi qu'un ressort de meilleur qualité également. J'ai lu que les originaux ne sont pas efficaces par moment.Me conseillerez-vous lesquels compatibles à acheter pour cette réplique ?J'aimerais les acheter sur https://www.ops-store.fr/ s'ils sont disponibles à la vente sur ce siteLe site où j'ai acheté la réplique : https://www.detente-airsoft.com/7716-m4-cqb-ris-bk-heat-full-metal-recoil-system-700108-airsoft.html

Like

Who likes this ?

posted the 04/12/2021 at 05:38 PM by heracles