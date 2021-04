''...if you look at the games, I've got a XSX and I love it, I have a PS5 and I love it, I play my PS5 because of the loads of exclusives games that I don't have on the XSX and when you look at the XBOX...XBOX has a lot of amazing studios and these games are coming but, I've had few conversations with friends at XBOX Games Studios and those games they announced, Everwild, Perfect Dark, Fable are so far away, as in, they might even be in a new XBOX by the time these games come out (jokingly of course), they are so far away and when you look at the Hideo Kojima stuff you wonder if they are signing third parties in the moment because they don't have a line-up of big exclusives at all''

Si vous regardez les jeux, j'ai une XSX et je l'adore, j'ai une PS5 et je l'adore, je joue à ma PS5 car elle a des tonnes de jeux exclusifs que je ne retrouve pas sur Xbox, et quand on regarde la Xbox, ils ont beaucoup de studios incroyables et leurs jeux arrivent, mais, j'ai pu m'entretenir avec des amis chez Xbox studios et les jeux qu'ils ont annoncés, Everwild, Perfect Dark, Fable sont si lointains, que lorsqu'ils sortiront il pourrait y avoir une nouvelle console Xbox sur le marché (dit-il en plaisantant). Ils sont si lointains que lorsque vous regardez le deal potentiel avec Hideo Kojima vous vous demandez s'ils ne signent pas des contrats avec des third parties pour le moment car ils n'ont pas de line-up de gros jeux exclusif attendu."

Cette information nous vient de Christopher Dring, de Gamesindustry, dans le dernier épisode du podcast VGC.La quote d'origine :Traduction :