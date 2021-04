Et oui voilà un beau titre putaclic ! Certaines attention whore du site seront jalouses.C'est la société d'Elon Musk, Neuralink qui a développé une puce capable de lire les signaux électriques émis par le cerveau ! Dans cette expérience, un macaque est récompensé avec un smoothie à la banane pour son skill au célèbre jeu Pong.Plus tard dans la vidéo, miracle ! Le singe finit par jouer sans rien, juste par la pensée !On imagine déjà tout le potentiel d'une telle puce pour les personnes paralysées ou les vieux troncs.Tout ceci me rappel les déclarations de Gabe Newel sur l'avenir du cérébral pour nos mondes virtuels et qui se prenait pour l'Architecte dans Matrix il y a quelques mois:Alors ? Réel progrès pour l'être humain ou meilleure emprise des GAFAM à venir sur nos cerveaux de primates ?