La nouvelle extension de Carte pokemon a était annoncer récemment est la sixième extension du bloc épée et bouclier sera une série en rapport avec le DLC du jeux video Pokémon Épée et bouclier ,elle se nommera : Règne de Glace . Pour l'instant on sait qu'elle sortira sous forme de boosters ou l'ont retrouve le trio d'oiseaux légendaire sous leurs formes de galar !

