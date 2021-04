J'ai fait cette vidéo pour vous présenter les cadeaux ( images panini, figurine 3D et cartes dragon ball super ) que vous pourrez peut-être gagner sur ma chaîne au mois d'avril. Je sais les cadeaux sont pas extra mais j'espère pouvoir faire de mieux en mieux.

Like

Who likes this ?

posted the 04/09/2021 at 05:49 PM by casco60